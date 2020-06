Abruzzo: Wwf chiede maggiore attenzione al patrimonio verde per il bene di tutti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale bisognerebbe avere il coraggio di percorrere strade veramente nuove, senza impelagarsi negli errori di sempre a volte mascherati con buoni propositi espressi sulla carta e pressoché ignorati nella sostanza dei provvedimenti che si stanno progettando. A livello locale dovremmo impegnarci per declinare meglio il fondamentale rapporto con l'ambiente, unica strategia per garantire una vita migliore a tutti. In tal senso anche i provvedimenti che in diversi comuni si stanno attuando per la verifica delle condizioni di salute delle alberature urbane devono essere tesi a salvaguardare il patrimonio verde delle città e non già semplicemente, come troppo spesso accade, a stabilire quali piante abbattere."Singoli cittadini e associazioni locali - sottolinea la presidente Nicoletta Di Francesco - si rivolgono al Wwf Chieti-Pescara per segnalare interventi, decisi da privati o da amministrazioni locali, a danno di alberi spesso sani che hanno il solo torto di dar fastidio a qualcuno. Da parte nostra cerchiamo di intervenire ma una reale tutela del patrimonio verde sarà possibile solo con un cambio di mentalità: quello che conta di più è vivere bene e in salute e non avere il portafoglio un po' più gonfio. Prima lo capiremo, meglio sarà per tutti". (Gru)