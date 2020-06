Piemonte: Marnati, a rischio i finanziamenti europei su banda ultra larga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questa ragione Marnati ha sottoscritto assieme con tutte le Regioni italiane un documento in cui si chiede “di velocizzare la posa dell’infrastruttura, non escludendo la gestione commissariale del piano nazionale”. A seguire l’interrogazione di Daniele Valle (Pd) sul servizio Cup Unico in Piemonte circa la prenotazione delle visite per gli esami diagnostici e specialistici. “Le province dove il Cup Unico è già operativo sono Torino, Novara, Biella, Cuneo e Vco – ha spiegato l’assessore alla Sanità Luigi Icardi – e le prossime aziende che avranno a disposizione il nuovo servizio saranno le Asl TO4, TO5, Vercelli mentre progressivamente saranno oggetto di pianificazione le restanti aziende sanitarie insieme alle strutture private accreditate”. “I ritardi accumulati sono imputabili alla complessità dell’operazione – ha evidenziato l’assessore – e all’emergere di criticità da parte delle strutture sanitarie per quanto riguarda la standardizzazione dei percorsi previsti quali la gestione dei dati sensibili, la pulizia e normalizzazione delle agende, la modulistica per la validazione dei dati, la molteplicità dei soggetti titolari. Il call center attivo alla domenica rappresenta una miglioria rispetto all’appalto previsto senza costi aggiuntivi mentre l’app specifica per le prenotazioni on line è attiva”. Nel corso delle interrogazioni e interpellanze è stata fornita risposta agli atti ispettivi dei consiglieri Domenico Rossi (Pd) sulla stipula dei protocolli d’intesa di cui alla legge regionale numero 8 del 19 giugno 2017 e di Daniele Valle (Pd) sul servizio di logopedia per bambini sordi residenti nella Città di Torino. (Rpi)