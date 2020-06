Napoli: il prefetto Valentini fa visita al comando provinciale della Guardia di Finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, nella mattinata di oggi si è recato in visita presso gli uffici del comando provinciale della Guardia di Finanza". Lo ha reso noto la Prefettura: "Nel corso dei colloqui con gli ufficiali e i comandanti dei reparti dipendenti è stata illustrata al prefetto la struttura organizzativa e sono stati approfonditi temi di comune interesse riguardanti le modalità operative specifiche dei Reparti organizzati della Guardia di Finanza. Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento alla professionalità delle fiamme gialle, particolarmente prezioso in un periodo come quello attuale in cui occorrerà garantire la piena legalità del circuito economico e dei finanziamenti concessi dallo Stato per la fase di ripartenza dell’economia".(Ren)