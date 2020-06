M5s: Rivellini (Fd'I), caso Venezuela svela doppiopesismo su giustizialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia della mazzetta da 3,5 milioni di euro regalata dal regime di Maduro al Movimento 5 Stelle può anche essere una fake news, ma mi aspetto che, da giustizieri puri e duri, arrivi perlomeno un'auto condanna". Lo ha affermato in una nota il dirigente napoletano di Fratelli d'Italia Enzo Rivellini che ha aggiunto: "Quando gli avversari politici vengono toccati, anche marginalmente, da qualche notizia scandalistica o da qualche inchiesta eccoli, gli impavidi 5 stelle, pronti a puntare il dito, a chiedere dimissioni, sfiducie, ergastoli, il massimo della pena anche per il fatto di cronaca meno rilevante e prima ancora che si svolgano i processi. Invece quando uno dei loro viene investito da tali vicende è lecito chiudere un occhio, fare spallucce e andare avanti". Rivellini ha concluso: "Basta con questa farsa, non se ne può più. Davigo, loro mentore, afferma che gli assolti sono colpevoli che l'hanno fatta franca, e ora mi aspetto la scomunica di Davigo da parte dei grillini". (Ren)