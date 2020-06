Sarno (Sa): Villani (M5s), caso giudice pace sul tavolo del ministero Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giustizia non ha e non deve avere colore politico: la gestione dell'ufficio del giudice di pace di Sarno (Sa) sarà attenzionata dal Ministero della giustizia". Lo ha detto il deputato M5s Virginia Villani: "L'appello per mantenere un importante presidio di legalità sul nostro territorio non deve essere quindi tinto di toni propagandistici, ma piuttosto di confronto risolutivo. Ci faremo promotrici di un intervento presso il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, per garantire il funzionamento ed il potenziamento dell'ufficio del giudice di pace di Sarno".(Ren)