Imprese: da Unicredit 10 milioni di euro a Rodacciai con garanzia Sace

- A seguito del protocollo di collaborazione siglato con Sace per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, Unicredit ha annunciato un finanziamento da 10 milioni di euro (dalla durata di sei anni di cui due di preammortamento) a favore di Rodacciai, azienda specializzata nella produzione di acciai speciali per ogni utilizzo industriale. Stando al relativo comunicato stampa, l'operazione è compresa nell'ambito del programma Garanzia Italia di Sace, e conferma l’operatività di Unicredit su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità. "Nell'attuale contesto di mercato sentiamo ancor di più la responsabilità di continuare a garantire il nostro sostegno all'economia del paese e di rafforzare l'impegno a favore delle eccellenze produttive italiane: il finanziamento concesso al Gruppo Rodacciai è finalizzato a sostenere gli specifici programmi di investimento nel ciclo della laminazione e della trafilatura e a sostenere il percorso di crescita virtuoso che lo ha portato nel tempo a divenire uno dei principali operatori nella produzione di acciai speciali per ogni utilizzo industriale", ha dichiarato Marco Bortoletti, regional manager di Unicredit per la Lombardia. (Com)