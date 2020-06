Campania: Cammarano (M5s), soddisfazione per approvazione norme su birra artigianale campana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha proseguito: "Grazie a questa legge, assisteremo a un rilancio complessivo del comparto agricolo sul territorio della nostra Regione. Ad oggi 1,5 miliardi di euro di fatturato generato dal consumo di birra in Italia viene raccolto da multinazionali estere grazie a produzioni industriali. Adesso abbiamo l'opportunità di trattenere questa ricchezza per i nostri produttori, la nostra agricoltura e i nostri consumatori. Inoltre, in 10 anni i microbirrifici in Italia sono saliti da 220 del 2008 a 860 del 2018, ovvero +330% fatturano singolarmente oggi tra i 100 e gli 800mila euro l'anno, mentre il 51% impiega personale dipendente a tempo indeterminato". Cammarano ha concluso: "Puntare sulla produzione birraia agricola e artigianale in Campania equivale a mettere in campo misure finalizzate a sostenere lo sviluppo della coltivazione delle materie prime impiegate per la produzione della birra, la valorizzazione degli elementi di tipicità e qualità e l'implementazione di processi innovativi nelle lavorazioni dei prodotti". (Ren)