Fase 2: Morretta (Odcec), corretta gestione del rischio sarà fondamentale per ripartenza

- "Le misure di prevenzione adottate dal governo per contenere il contagio, hanno obbligato numerose imprese a interrompere la propria attività produttiva con inevitabili ricadute economiche che colpiscono settori fondamentali della 'vita aziendale' rischiando di incidere in modo significativo sul volume degli scambi commerciali". Lo ha detto Vincenzo Moretta presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il webinar sul tema "Inadempimento contrattuale da Covid-19: normativa e misure previste dal decreto Rilancio per imprese e consumatori", promosso dalla Commissione di studio Tutela del Consumo, che si terrà domani alle ore 16. Morretta ha aggiunto: "È più che mai essenziale, in questo delicato momento storico, conoscere gli aspetti legali delle negoziazioni e, invocare la corretta tutela aziendale, anticipando le scelte imprenditoriali sostenibili sulle relative posizioni contrattuali attive e passive". Quindi ha concluso: "I casi sempre più diffusi sono scioglimento di contratti, sospensione, disdette, ritardi o impossibilità di consegnare merci oppure ad eseguire lavori, richieste di indennizzi e/o rimborsi, e l'impossibilità di tener fede agli obblighi contrattuali assunti; sono destinati ad incidere sugli equilibri economici. L'emergenza sanitaria, infatti, ha e avrà forti ricadute sui rapporti negoziali che dovranno necessariamente essere rimodulati. E' fondamentale un'adeguata consulenza economico-giuridica". (Ren)