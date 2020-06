Campania: Petracca (Pd), finalmente riferimenti normativi per birrifici artigianali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore delle birre agricole ed artigianali della Campania ha finalmente un suo specifico e ragionato riferimento legislativo molto utile per la crescita e la valorizzazione di un comparto che, anno dopo anno, continua a mettersi in evidenza per qualità delle produzioni. La legge è stata approvata oggi all'unanimità dall'aula del consiglio regionale della Campania. Si tratta di un testo molto atteso, soprattutto nelle aree interne, e che prevede numerose misure di sostegno per tutti i segmenti produttivi, dalle materie prime alla commercializzazione fino agli incentivi per nuove iniziative imprenditoriali». Lo ha dichiarato Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania, che in aula ha relazionato sul punto: "Produrre birre artigianali e di qualità significa dare vita ad iniziative imprenditoriali dove si fondono tradizione ed innovazione, ricerca e nuovi stili di vita". (segue) (Ren)