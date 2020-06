Napoli: Pianese (Coisp), più tutela per poliziotti, vicini agli agenti aggrediti a piazza Bellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quanto accaduto a piazza Bellini a Napoli è l’ennesima dimostrazione dei rischi quotidiani ai quali sono esposti le donne e gli uomini della Polizia di Stato nello svolgimento del proprio lavoro. Condanniamo fermamente episodi del genere e quella ostilità verso i rappresentanti delle forze dell’ordine che è ancora diffusa in taluni ambienti della nostra società”. Lo ha detto in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp: “Siamo vicini ai colleghi feriti e continuiamo a chiedere a gran voce alle istituzioni una maggiore tutela per chi mette a repentaglio ogni giorno la propria incolumità per la sicurezza di tutti”. (Ren)