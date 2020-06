© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno pur pochi e possiamo dire che l'Italia ed in particolare il Sud ha battuto il Covid, ma l'incremento dei nuovi contagi in Campania è 3 volte superiore al Veneto". Lo ha scritto sulla pagina social il Gruppo Caldoro in consiglio regionale della Campania. "Tutto il sud oggi è a contagio zero, De Luca è maglia nera".(Ren)