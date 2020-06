M5s: Laboccetta (Polo Sud), mostri generati da Grillo gli si rivoltano contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Beppe Grillo negli anni scorsi ha generato una fabbrica di piccoli mostri, e adesso che il suo movimento è entrato nella fase di un rovinoso declino, alcuni di questi gli si rivoltano contro senza alcun ritegno e con spocchiosa saccenteria". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Il caso più clamoroso - ha proseguito il presidente di Polo Sud - è quello di Alessandro Di Battista con il suo drappello di pasdaran. Luigi Di Maio costretto a inseguire Peppino Conte pur di rimanere a galla fotografa il fallimento del progetto sognato dal vecchio comico. E mentre la Politica continua a restare in esilio gli Italiani sono costretti ad affrontare una crisi economica che sembra averli riportati agli anni dell'immediato dopoguerra. Ma in quel tempo la classe dirigente politica era formata da veri giganti", ha concluso Laboccetta. (Ren)