Napoli: Poggiani (III Municiplaità), a piazza Bellini solo resistenza, niente aggressioni

- "A piazza Bellini c'è un tema di fondo: c'erano controlli per il covid. Secondo voi a piazza Bellini, di sabato sera, chiedere di mantenere le distanze sociali, dopo quattro mesi di chiusura, è possibile? I controlli, in quella piazza, contro gli assembramenti sono un po' complicati". Così Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità di Napoli, ai microfoni di radio Crc. "E' ovvio che i controlli devono esserci ovunque - ha proseguito Poggiani - ma probabilmente ci sono alcune piazze di Napoli dove mantenere il distanziamento e pensare che si possono evitare assembramenti è un po' difficile. In tema di repressione pubblica mi affascina di più la lotta alla camorra. Quello che è successo a piazza Bellini è diverso. Non c'è, qui, il tema delle lesioni, non ci sono state aggressioni, violenze, ma è stata semplice resistenza; sono stati imputati capi di accusa un po' sproporzionati secondo il mio punto di vista. Si è alzato un polverone per un ragazzo che non aveva i documenti con sé e che, ricordo a tutti, non è un reato", ha concluso il presidente della III Municipalità. (Ren)