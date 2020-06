Napoli: Coldiretti, ecco aziende e prodotti del più grande mercato contadino del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 18 giugno apre a Napoli, al Parco San Paolo di Fuorigrotta, il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia, promosso da Coldiretti Napoli e Campagna Amica. Su circa mille metri quadrati coperti e trecento scoperti sarà possibile trovare il meglio delle produzioni agroalimentari della Campania, proposte da aziende agricole provenienti da tutto il territorio regionale all’interno di 27 box stabili e 15 mini box per proposte di nicchia. I giorni e gli orari di apertura saranno: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 15, sabato dalle 10 alle 19. L’accesso al mercato è in via Guidetti 72. I cittadini napoletani potranno trovare al mercato San Paolo di Campagna Amica un’ampia scelta di produzioni a km zero. Le aziende presenti con box stabili al mercato San Paolo sono: De Falco (Napoli: fiori, piante, flower designer), cooperativa Falode (Caserta: formaggi, latte, salumi), consorzio Sapori di Sorrento (Napoli: limoni, olio, caseari, trasformati), Russo (Caserta: mozzarella e salumi di bufala), L'Oro del Vesuvio (Napoli: pomodorino, agrumi, trasformati), Pianese (Caserta: succhi frutta, kiwi, confetture, birra alla frutta), Coclé (Caserta: lumache, cosmesi e food), Granata (Napoli: ortofrutta), Terra Orti (Salerno: ortofrutta, legumi, miele, trasformati, conserve), Di Rubbo (Benevento: trasformati, farro, pasta, legumi, farina), Aprol Campania (olio extra vergine di oliva), Salemme (Napoli: ortofrutta), Dm Our Sea (Napoli: pesce fresco), Terra (Benevento: macelleria, salumi, formaggi), (segue) (Ren)