Abruzzo: turismo, test sierologici e tamponi in 24 ore in tutti comuni di Alto Sangro

- Test sierologici, rapidi e facoltativi, per accertare l' eventuale positività̀ (passata o presente) al Covid 19. La possibilità di effettuare, nei casi potenzialmente a rischio, tamponi naso-orofaringei per scoprire se l'infezione è attiva e, soprattutto, di ottenere i risultati in 24 ore grazie ad una convenzione con un laboratorio analisi. Dispositivi per igienizzare e ricaricare (anche wireless) lo smartphone o il tablet. La possibilità d'installare distributori automatici di Dpi, cioè delle vetrine in grado di erogare continuamente (24h/24 e 7 giorni su 7) prodotti come mascherine, guanti di vari formati e tipologie, gel igienizzante, calzari igienici monouso, occhiali protettivi, kit protezione e igiene, tute protettive monouso. E' pronto il protocollo sanitario per i comuni dell'Alto Sangro, dell'area del Parco nazionale d'Abruzzo e dell'Alta Valle del Sagittario che hanno deciso di fare squadra, sotto la regia della Destination management company Alto Sangro turismo, per avere livelli essenziali di servizi uguali su tutto il territorio, alzando il livello di prevenzione e sicurezza sanitaria e per mettere sul mercato un prodotto turistico davvero competitivo ed appetibile. Ad anticiparne quesrta mattina alcune misure è il presidente della Dmc Alto Sangro Turismo, Ernesto Paolo Alba, che ha già inviato a tutti i sindaci la bozza del protocollo definitivo e che in settimana, insieme al presidente della Provincia dell'Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, avrà anche un incontro con i vertici dell'Asl L'Aquila-Avezzano-Sulmona. (segue) (Gru)