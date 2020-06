Asti: Cirio, incontro in Provincia per definire nuovo format di Douja d’Or, Palio e Festival delle Sagre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cambierà il format, ma non la qualità - sottolinea ancora il presidente Cirio -. La Regione farà la sua parte perché ogni euro investito su eventi di alto livello ha una ricaduta dieci volte più grande se si considera l’impatto sui nostri alberghi, ristoranti, sulle attività commerciali, ma anche il valore di promozione per il territorio. Il virus non ha colpito l’eccellenza dei nostri prodotti: è questo che dobbiamo far capire al mondo e grandi eventi come la Douja fanno parlare del Piemonte più di qualsiasi campagna pubblicitaria. Viviamo in una terra patrimonio Unesco che dobbiamo valorizzare. Siamo stati fermi per tre mesi e, ora che possiamo finalmente muoverci, vogliamo che i turisti vengano in Piemonte e ad Asti”. (Rpi)