Napoli: Palazzotto (Leu), dare cittadinanza alla vedova dell'operaio liberiano morto su cantiere abusiva a Pianura

- "Stamattina, con Sandro Ruotolo, Gennaro Migliore e Paola Nugnes, abbiamo partecipato a Castelvolturno ai funerali di Thomas Daniel. Abbiamo chiesto scusa a Cinthia, sua moglie, a nome di uno Stato che non c'era nel cantiere edile abusivo di Pianura, dov’è morto schiacciato dal crollo di un muro". Lo ha scritto in una nota Erasmo Palazzotto (Leu): "Uno Stato che non c'era più da quando, grazie ai decreti sicurezza, Thomas aveva perso dopo 18 anni il suo permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, dopo essere scappato dalla guerra in Liberia. Uno Stato che non c'è quando permette che migliaia di persone vivano nell'invisibilità e nell’assenza di diritti". Palazzotto ha aggiunto: "Thomas è morto insieme ad un suo compagno di lavoro, Ciro Perucci, italiano, di Pianura. Entrambi vittime del lavoro nero, dello sfruttamento, del caporalato e della camorra. Uniti dalla stessa condizione nella vita e nella morte. Abbiamo chiesto scusa ad una comunità straordinaria, solidale che si è stretta attorno alle due famiglie e che continua a chiedere rispetto e dignità per le persone che vivono un territorio difficile e abbandonato". E dunque: "Abbiamo chiesto al ministro dell'Interno di concedere dopo 18 anni la cittadinanza alla vedova di Thomas. Sarebbe un gesto dovuto, una forma di risarcimento per una famiglia di persone per bene che, come tanti da queste parti, rischiano la vita per portare a casa un pezzo di pane". (Ren)