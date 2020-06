Abruzzo: Taglieri (M5s) mancano oltre 2 mila infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rischia di non potere godere delle meritate ferie estive il personale infermieristico della regione Abruzzo, e in particolare quello della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti". La causa, secondo il vicepresidente della commissione Sanità dell regione Abruzo Francesco Taglieri (M5s), sarebbe "la difficoltà di organizzazione e programmazione dettata dalla cronica carenza di forza lavoro". "Stiamo parlando di un buco di oltre 2mila unità - spiega Taglieri - una carenza cronica che oggi però, nella delicata situazione post Covid, evidenzia una maggiore difficoltà sia nell'organizzazione e nella programmazione di ferie estive e sia per qualità assistenziale e ritorno alla normalità. Considerato che in questo periodo tantissimi servizi come le consulenze, le visite diagnostiche e altre attività di routine, sono a trazione ridotta e che le Asl garantiscono esclusivamente urgenze a livello specialistico, risulta ancora più lampante la mancanza di personale che costringe gli infermieri a non poter garantire una turnazione adeguata per godere delle ferie". (segue) (Gru)