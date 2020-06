Campania: i provvedimenti del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato le seguenti proposte di legge: “Iniziative finalizzate all'adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell'attivita motoria” ad iniziativa del presidente della Commissione Sanità, Stefano Graziano, e delle consigliere Carmela Fiola e Maria Ricchiuti, che lo ha introdotto all’esame dell’Aula; “Misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al cinema per l’anno 2020”, ad iniziativa della giunta regionale. Il provvedimento, introdotto dal presidente della VI Commissione, Tommaso Amabile, per la maggioranza, e dalla capogruppo del M5S, Valeria Ciarambino, per l’opposizione, è stato approvato con 30 voti favorevoli e un astenuto; “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25 (Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania)", ad iniziativa del presidente della VII Commissione Consiliare Permanente Gennaro Oliviero, che lo ha introdotto all’esame del Consiglio, presieduto dal vice presidente Tommaso Casillo. Il provvedimento è stato approvato con 29 voti favorevoli. “Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n.1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità)” ad iniziativa dei consiglieri Rosa D’Amelio e Tommaso Amabile ed introdotta in Consiglio regionale dalla consigliera Maria Ricchiuti (L’Italia è Popolare); la proposta di legge, approvata con 26 voti favorevoli e un astenuto, è volta ad adeguare la legge regionale 1/2020 alla normativa statale vigente in materia. Valeria Ciarambino, motivando la sua astensione, ha osservato: “In questo modo la normativa diventa ancora più debole e inadeguata a valorizzare il mondo delle cooperative”. (segue) (Ren)