Abruzzo: turismo, test sierologici e tamponi in 24 ore in tutti comuni di Alto Sangro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante il periodo estivo ci saranno servizi di prevenzione sanitaria uguali in tutti i Comuni della destinazione turistica a cominciare dai test sierologici - sottolinea Alba - saranno individuate quattro postazioni all'interno del territorio (altipiani Maggiori d'Abruzzo, Castel di Sangro, area Pnalm e Valle del Sagittario) e a tutti coloro che volontariamente si sottoporranno ai test stiamo valutando la possibilità di consegnare una card con bonus economici e di spesa nelle attività commerciali e di divertimento del territorio. L' obiettivo è quello di salvaguardare la salute sia dei residenti, sia dei turisti che arrivano nelle strutture ricettive o che sono proprietari di seconde case. Siamo infatti convinti che non basta dire che un territorio è sicuro, servono misure concrete per rendere credibile questa campagna promozionale. Noi le azioni strategiche le abbiamo definite all'interno di un protocollo generale per accompagnare correttamente anche la promozione e la comunicazione che da sole non bastano. Soprattutto - conclude Alba - se non sono confortate da misure concrete e credibili dal punto di vista scientifico e sanitario. L'auspicio è quello di tentare di essere primi (come comprensorio, come destinazione, come regione), di costruire tutti insieme un nuovo modello di gestione, che dovrà ripartire utilizzando le tecnologie e la connettività per garantire con aspetti innovativi la salute e la sicurezza nelle nostre strutture". (Gru)