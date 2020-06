Campania: i provvedimenti del Consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata all’unanimità, con 28 voti favorevoli, la proposta di legge, "Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore", ad iniziativa dei consiglieri Rosa D'Amelio, Erasmo Mortaruolo, Maria Muscarà e Alberico Gambino. “Oggi più che mai, dopo l’emergenza coronavirus, è fondamentale puntare sulla valorizzazione al turismo green e delle aree interne”, ha sottolineato Mortaruolo. “Il M5s ha dato un importante contributo a questa legge", ha aggiunto la consigliera Maria Muscarà che ha ricordato che, a breve, in Commissione Ambiente sarà osservata la legge sul soccorso alpino che è fondamentale. Il Consiglio ha approvato all’unanimità, con 27 voti favorevoli, la proposta di legge ad iniziativa del consigliere Antonio Marciano (Pd) recante “Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di 'punti lettura' rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori”. Il consigliere Questore alle finanze del Consiglio regionale ha detto: “La prevenzione è fondamentale per la legalità, contro le camorre, per orientare fin dalla nascita il destino di una giovane generazione verso un orizzonte di legalità, di sicurezza, di inclusione, di tolleranza e di pace. Bisogna lavorare innanzitutto sulla scuola e per realizzare punti lettura sul territorio che sono molto utili per stimolare la capacità di apprendimento, l’educazione civica, per migliorare il contesto sociale a Napoli e in Campania soprattutto dopo la pandemia che rischia di sommare gli effetti negativi sanitari, economici e culturali”. (segue) (Ren)