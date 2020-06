Sardegna: Chessa a sindaci, sospendere imposte comunali per commercio ambulante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si stima che in Sardegna, per l'emergenza sanitaria, circa 47.000 unità lavorative non percepiranno alcun reddito per molti mesi. Numerosi settori sono allo stremo e non sono più in grado di sostenere molti costi, tra cui quelli di alcune imposte". Lo ha scritto - riferisce una nota della regione Sardegna - l'assessore regionale del Commercio, Gianni Chessa, in una lettera inviata venerdì scorso a tutti i sindaci dell'Isola, riferendosi in particolare al settore del 'commercio al dettaglio ambulante' e degli 'spettacoli viaggianti, attività ricreative e di divertimento', legati ad eventi come feste, manifestazioni e sagre locali, ancora sospesi e in gran parte annullati. (segue) (Com)