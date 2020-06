Regionali: Casillo (Pd), prima domenica utile settembre per non interferire con anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale Mario Casillo ha presentato una risoluzione di maggioranza sulla data delle prossime elezioni in Regione Campania affinché queste non interferiscano con l'avvio dell'anno scolastico: "I nostri ragazzi e il settore scolastico in questi mesi hanno subito più di chiunque altro le difficoltà delle lezioni a distanza. Per non aggravare ulteriormente sulle attività scolastiche, chiediamo al governo che le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale avvengano nella prima domenica utile di settembre affinché non si interferisca con l'avvio dell'anno scolastico. È necessario evitare inutili stop and go delle scuole: prima si voti, poi si proceda all'avvio dell'anno scolastico con tranquillità e nel rispetto dei nostri ragazzi e di tutto il personale scolastico coinvolto nel difficile processo di ripresa post covid19", ha concluso Casillo. (Ren)