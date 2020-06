Piemonte: autostrada Asti-Cuneo, Cirio convoca i vertici della società concessionaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare il punto sull’avvio dei cantieri di completamento dell’Autostrada Asti-Cuneo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha convocato una Giunta regionale straordinaria venerdì 19 giugno al Castello di Grinzane Cavour (Cuneo). Sono stati invitati i Sindaci di Asti, Cuneo e Alba e i rappresentanti della società concessionaria, Giovanni Quaglia e Bernardo Magrì, presidente e amministratore delegato di Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. “Sarà l’occasione per chiarire il cronoprogramma e i prossimi passi per il completamento dell’opera, dopo il via libera definitivo arrivato dal Cipe nelle scorse settimane - spiegano il presidente Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi -. La scorsa settimana ad Alessandria abbiamo fatto il punto sul Terzo Valico, venerdì ci incontreremo per la A33 e nei prossimi giorni approfondiremo le opere di accompagnamento alla Tav. Il Piemonte va avanti e l’Asti-Cuneo deve essere realizzata senza se e senza ma. In un anno abbiamo ultimato i lavori dell’Ospedale di Verduno e adesso completeremo anche l’Autostrada”. (Rpi)