Campania: D'Amelio, via libera a norme per tutela sentieri e viabilità minore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico e garantendo la presenza di tutti i consiglieri grazie all'applicazione del principio della rotazione, si è tenuta oggi la prima seduta in presenza del Consiglio regionale della Campania dopo il lockdown dovuto all'emergenza Covid-19". Lo ha dichiarato in una nota il presidente del consiglio regionale campano Rosetta D'Amelio: "Abbiamo esaminato leggi importanti per ampie fasce della popolazione e delle imprese campane. In particolare, è stata approvata all'unanimità la legge 'norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore' che risulta strategica per lo sviluppo delle aree interne. Il testo, licenziato all’unanimità nelle Commissioni Trasporti e Bilancio, è frutto del lavoro di sintesi delle proposte firmate da me, dal consigliere regionale Erasmo Mortaruolo (Pd), dal consigliere Alberico Gambino (Fdi) e dal consigliere Maria Muscarà (M5s)", ha continuato D'Amelio. (segue) (Ren)