Sardegna: istituito tavolo permanente su 4 corsie Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa (2)

- All'incontro - riferisce una nota della Regione - erano presenti i sindaci dei Comuni interessati (Olbia, Palau, Santa Teresa, oltre naturalmente ad Arzachena), il mondo delle imprese, i rappresentanti sindacali, la provincia di Sassari, i tecnici Anas e i consiglieri regionali del territorio che hanno chiesto alla Regione di farsi carico della realizzazione dell'infrastruttura stradale nella sua interezza. "È una pagina tutta da scrivere, ma siamo pronti a recepire le istanze del territorio per colmare quel gap infrastrutturale che interessa anche il Nord Sardegna e la Gallura in particolare", ha assicurato l'Assessore. Istituito un tavolo di confronto permanente che avrà l'obiettivo di fare il punto della situazione e che verrà riconvocato a breve sulla base di un quadro strutturale degli interventi da eseguire e dei vari step inerenti la realizzazione delle opere viarie della Gallura. (Com)