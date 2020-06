Castel Volturno (Ce): Zitola (Riva Destra), subito un tavolo contro inquinamento del litorale domitio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zitola ha spiegato: "I Regi Lagni annoverano migliaia di collettori illegali censiti ma nel silenzio generale si accetta un degrado senza uguali. Oggi si fermano di nuovo le pompe di sollevamento sulla Domitiana con la fogna che si riversa nel canale Abruzzese e termina direttamente a mare. Un vero e proprio disastro ambientale per la flora e la fauna marina, costiera che, dobbiamo constatare, non è solo ambientale ma evidentemente politico e istituzionale". E quindi ha concluso: "Serve un tavolo di lavoro per fronteggiare a un fenomeno di inquinamento marino unico in Italia intorno al quale riunire, con le istituzioni, anche e soprattutto le associazioni, i comitati e gli attivisti locali". (Ren)