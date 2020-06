Campania: i provvedimenti del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, economica esociale delle persone affette e dei loro familiari), a iniziativa del presidente della Commissione Sanità Stefano Graziano (Pd), che l’ha presentata al Consiglio. “Anche il M5s aveva presentato una propria proposta su questo tema tenuto conto che in Campania si concentrano 1700 sale gioco facendone la prima regione in Italia. Nella nostra proposta avevamo accentuato le distanze delle sale gioco con i luoghi sensibili, ma oggi abbiamo ritirato la firma dalla legge approvata dal Consiglio in quanto la situazione è veramente grave perché, con tale legge, i Comuni che si erano dotati di norme restrittive, dovranno, invece, andare nella direzione opposta e quindi indebolire la tutela dei soggetti fragili e allargare le maglie delle sale gioco”, ha detto la consigliera Ciarambino, che ha sollecitato l’approvazione dei propri emendamenti anche per allungare le distanze minime a 500 metri in linea d’aria dai luoghi sensibili, ampliare il novero delle stessedelle attuali sale gioco e di quelle future e conferire ai Comuni la facoltà di stabilire delle distanze maggiori. Sul tema è intervenuta anche la consigliera Antonella Ciaramella (Pd) ricordando che “la proposta di legge fu approvata all’unanimità e, finchè il gioco d’azzardo sarà ritenuto lecito, dobbiamo legiferare in materia, come abbiamo fatto, per rendere le sale gioco compatibili con le altre problematiche sociali”. Il consigliere Luciano Passariello ha osservato: “E’ un problema di programmazione territoriale perché non si possono costringere le attività commerciali a doversi spostare quando sorgono luoghi sensibili vicini alle sale giochi”. La proposta di legge è stata approvata con 25 voti favorevoli e un astenuto. (segue) (Ren)