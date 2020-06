Sardegna: Chessa a sindaci, sospendere imposte comunali per commercio ambulante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello dell'assessore Chessa ai primi cittadini è per "revocare, qualora non fosse già stata versata, o sospendere, per chi avesse già provveduto, per l'anno 2020, il pagamento delle imposte locali (Imu, Tasi e Tari), in particolare quella sull'occupazione del suolo pubblico (Tosap). Se gli effetti della pandemia dovessero proseguire ancora per qualche mese, gli sgravi garantiti dal governo nazionale potrebbero non essere sufficienti e sarà indispensabile anche la solidarietà degli amministratori locali, più sensibili ai problemi dei territori. Solo uniti potremo risollevarci e farci trovare pronti per una ripresa da protagonisti". (Com)