Campania: Consiglio regionale approva sostegno birra agricola e variante Put Sant’Agnello

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato la proposta di legge: “Sostegno all’agricoltura di qualità e del patrimonio agro alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale”. La proposta di legge è stata introdotta all’esame dell’Aula dal presidente della VIII Commissione, Maurizio Petracca (Pd), per la maggioranza, e dal consigliere Michele Cammarano (M5s) per l’opposizione. Il Consiglio ha approvato alcuni disegni di legge per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e introdotti all’esame del Consiglio dal presidente della Commissione Bilancio, Francesco Picarone (Pd). Il Consiglio ha, infine, approvato la delibera di giunta regionale sul Comune di Sant'Agnello, progetto per la ristrutturazione edificio stazione Eav-Fabbricato viaggiatori-Variante al Put L.R. 35/87 e art. 13 della L.R. 1/2007. In merito la consigliera Loredana Raia (Pd) ha sottolineato: “Quest’opera è molto importante per la comunità di Sant’Agnello per la prevenzione del rischio sismico e per la rimozione delle barriere architettoniche”. (Ren)