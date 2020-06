Campania: D'Amelio, via libera a norme per tutela sentieri e viabilità minore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'Amelio e Mortaruolo hanno affermato: "Con questa legge viene data grande attenzione alla viabilità minore e alla sentieristica attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, il recupero dei sentieri, delle mulattiere e dei tratturi valorizzando al contempo le infrastrutture collegate. Insomma, è un caleidoscopio di valorizzazione, promozione, programmazione e pianificazione, innovazione che rappresenta realmente un'opportunità per tutta la Campania e in particolare per le aree interne che sono una straordinaria ricchezza. Per la sua attuazione abbiamo stanziato 200mila euro per il 2020”. Quindi D'Amelio ha concluso: "Inoltre, sono stati esaminati la presenza delle leggi istitutive di punti lettura rivolti a bambini e bambine fino a sei anni di età, di sostegno allo spettacolo e al cinema per l'anno 2020 e di diffusione della dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione”. (Ren)