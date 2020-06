Campania: Ciaramella (Pd), grazie a legge su gioco azzardo finisce confusione sul tema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciaramella ha continuato: "È previsto, inoltre, l'obbligo di spostamento di sede per la sala giochi che, pur rispettando il limite di 250 metri, si trovi sulla stessa facciata di un edificio in cui è presente un luogo sensibile. Questo ad ulteriore tutela anche del decoro urbano. Questa normativa, unica nel panorama nazionale, regolamenta il settore con l'obiettivo di contenere i rischi che può comportare il gioco patologico e di contrastare fenomeni come l'usura. La sua elaborazione ha previsto il coinvolgimento del terzo settore e delle Asl". Il consigliere Ciaramella, ha aggiunto: "Punto indispensabile è il ripristino dell'Osservatorio che ci consentirà non solo di avere una fotografia reale del fenomeno e dei numeri che lo caratterizzano, ma anche di programmare efficacemente le risorse del Fondo nazionale contro il gioco d'azzardo patologico che vengono trasferiti alle Regioni". Infine ha concluso: "La legge è un riuscito punto di incontro tra diverse esigenze che mira, però, prioritariamente ad evitare che le nostre città vengano invase da centri per scommesse, con il rischio che si possa generare non solo un disagio psichico ma anche sociale. La "ludopatia", infatti,è riconosciuta come una malattia vera e propria, tanto da essere compresa nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). L'attenzione, quindi, deve essere massima". (Ren)