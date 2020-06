Sardegna: istituito tavolo permanente su 4 corsie Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo impegnati a portare a termine il tratto a 4 corsie da Olbia ad Arzachena, che riteniamo strategico per i collegamenti del Nord Sardegna. Raccogliamo le istanze che arrivano dal territorio, che a gran voce chiede anche la realizzazione del tratto Arzachena-Palau-Santa Teresa di Gallura. Non è un problema di risorse, sebbene siano necessari circa 500 milioni di euro in aggiunta ai 200 già stanziati per il primo tratto. Si tratta di mettere in campo le progettualità, sulle quali però abbiamo già cominciato a ragionare con gli uffici di Anas, dato che al momento, per completare la strada a 4 corsie lungo tutto il tracciato della 125, mancano sia i progetti e sia le autorizzazioni". Così l'assessore ai Lavori pubblici della regione Sardegna Roberto Frongia a margine dell'incontro, ad Arzachena, finalizzato a fare il punto della situazione sulle principali opere viarie della Gallura, prima fra tutte la 4 corsie Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa. (segue) (Com)