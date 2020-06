Campania: Petracca (Pd), finalmente riferimenti normativi per birrifici artigianali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petracca ha proseguito: "Sono attività molto impegnative, portate avanti da giovani imprenditori caratterizzati da entusiasmo e da grande passione. Il nostro compito è quello di sostenere il settore, fornendo strumenti utili in questo senso e adeguati alle esigenze del comparto. Dal mio punto di vista la legge appena approvata risponde a pieno a questa esigenza. Tra l'altro l'abbiamo scritta e adeguata seguendo le indicazioni emerse dal confronto con gli operatori. La circostanza poi di averla approvata all'unanimità, come sempre accade nella Commissione che mi onoro di presiedere, è certificazione di un lavoro condiviso". L'esponente Pd ha dunque concluso: "La legge prevede la valorizzazione della produzione favorendone qualità e tipicità attraverso azioni sulla formazione, sulla competitività aziendale, sulla commercializzazione, sulla tutela del consumatore privilegiando la filiera corta. Tutto con l'obiettivo di sostenere un settore che inequivocabilmente presenta grandi prospettive in Campania". (Ren)