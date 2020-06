Napoli: il prefetto Valentini fa visita all'istituto penale minorile di Nisida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso l’istituto penale minorile di Nisida. In una nota i dettagli della visita istituzionale: "Il prefetto è stato accompagnato dal direttore, Gianluca Guida e dalla direttrice del centro per la giustizia minorile della Campania Maria Gemmabella in visita all’isola che ospita, oltre all’istituto carcerario, una pluralità di laboratori, sia per giovani a rischio sia sottoposti a provvedimenti penali nonché il centro europeo di studi sulla criminalità minorile, finalizzato alla ricerca, monitoraggio ed approfondimento dei fenomeni di devianza giovanile nel contesto europeo. La visita è proseguita nel “Parco Letterario” che offre ai visitatori itinerari lungo i suggestivi sentieri che percorrono l’isola, dedicati ad Omero e ad altri celebri scrittori". (segue) (Ren)