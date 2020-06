Piemonte: affidi, associazioni chiedono tavolo con la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione ricominci a convocare il Tavolo di lavoro per la riforma della delibera del 2003 sull’affido famigliare e rafforzi i servizi sociali, psicologici e neuropsichiatrici infantili": l’obiettivo della richiesta è rimediare al turn over degli operatori e garantire interventi più mirati a tutela dei minori. In sintesi questa la posizione dei rappresentanti delle associazioni familiari che questa mattina sono state audite in Commissione Sanità, presieduta dal vicepresidente Andrea Cane, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul sistema di segnalazione e presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, di allontanamento dai nuclei famigliari di appartenenza e della collocazione in comunità o affido. Ai lavori hanno preso parte responsabili della Comunità Papa Giovanni XXIII, dell’Associazione famiglie per l’accoglienza, dell’Associazione famiglie comunità, dell’Associazione famiglie numerose e del Gruppo volontari per l’affidamento e l’adozione. Hanno anche chiesto che la Giunta regionale promuova la loro attività, per sollecitare l’adesione e l’impegno di nuove famiglie a favore dei minori vittime di abusi o maltrattamenti. Valter Martini e Alessia Rosato della Comunità Papa Giovanni XXIII, presente in oltre quaranta Paesi del mondo e attiva in Piemonte, attraverso case famiglia e famiglie affidatarie, a Torino, Cuneo, Biella, Asti e Alessandria, hanno sottolineato “la necessità di assicurare un aiuto alle famiglie fragili e vulnerabili e di rendere omogeneo su tutto il territorio piemontese l’offerta dei servizi sociali”. Silvia Malacco e Antonello Pasella dell’Associazione famiglie per l’accoglienza, presente a Torino, Asti e Alessandria hanno evidenziato “la carenza di giudici minorili e di operatori sociosanitari”. “Siamo a tal punto convinti della bontà dell’affido – hanno aggiunto – che su esso arriviamo a ‘scommettere’ le nostre famiglie”. (segue) (Rpi)