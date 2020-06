Campania: Ciarambino (M5s), De Luca proceda a scorrimento graduatorie in sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da cinque anni chiediamo sistematicamente al governatore della Campania lo scorrimento delle graduatorie per tutti i profili della sanità campana. Una richiesta ribadita con forza nei primi giorni di questa drammatica emergenza". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo campano M5s Valeria Ciarambino: "Il servizio sanitario regionale è sotto organico da anni e tra le figure di cui c'è maggiormente bisogno ci sono gli operatori socio sanitari. Ma non si è compreso per quale ragione De Luca non abbia approfittato dello sblocco delle assunzioni, deliberato un anno e mezzo fa, quando ministro della Salute era Giulia Grillo. Ancora oggi ci si ostina a non voler scorrere le graduatorie. Non possiamo certo consentire che siano indetti nuovi concorsi in Campania prima che siano esaurite tutte le graduatorie". (segue) (Ren)