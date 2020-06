Campania: Ciarambino (M5s), De Luca proceda a scorrimento graduatorie in sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "In questi giorni abbiamo presentato una mozione per impegnare la Regione a disporre il potenziamento del personale del servizio sanitario regionale in via prioritaria, tramite lo scorrimento delle graduatorie e fino al limite assunzionale. Un atto che traduciamo in impegno con i nostri cittadini e con tutti gli operatori della sanità". Quindi ha concluso: "Con il Movimento 5 stelle al governo della Campania l'utilizzo delle graduatorie degli idonei sarà la via prioritaria e la migliore e più celere risposta all'esigenza di personale, in grado di garantire una rapida ricostruzione delle dotazioni organiche con un evidente contenimento della spesa pubblica". (Ren)