Abruzzo: trasporti, Ryanair riprende dal 22 giugno collegamenti da e per Pescara (2)

- L'operativo da e per l'aeroporto di Pescara include sia il collegamento nazionale con Milano-Bergamo, sia destinazioni internazionali – Londra-Stansted, Bruxelles-Charleroi, Francoforte, Barcellona, Düsseldorf, Bucharest. Soddisfazione ha espresso Enrico Paolini - presidente Saga la Società che gestisce i servizi Aeroporto d'Abruzzo. "La ripresa dei voli commerciali con Ryanair - ha spiegato - rappresenta una ripartenza importante per il nostro Aeroporto e tutto il territorio regionale. Le nuove destinazioni Ryanair per l'estate, 7 rotte rispetto alle 5 iniziali previste fino a qualche giorno fa, vanno oltre le nostre aspettative, gratificando e sottolineando lo sforzo continuo profuso da tutto lo staff della Saga. Un grande lavoro di squadra, dunque, grazie al quale sarà possibile volare da e per Pescara per lavoro o per piacere e, soprattutto, si volerà sicuri, grazie alla continua sanificazione di tutta la struttura aeroportuale, così come previsto dai protocolli ministeriali". (Gru)