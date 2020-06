Fase 3: de Magistris, accesa miccia della bomba sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo promuovere i nostri luoghi e riabbracciare il turismo - ha sottolineato il sindaco - Sappiamo che il mondo è cambiato; siamo consapevoli che dobbiamo convivere con il virus; ci rendiamo conto che l'infezione potrebbe ritornare. Un Paese depresso morirà subito, per altro. La paura deve assumere il volto della responsabilità. Ci vuole l'azione al posto della depressione, la concretezza al posto dell'apatia, la visione al posto di ottusi cervelli della politica e delle istituzioni. A Napoli per primi abbiamo chiuso tutto e per questo soprattutto ci siamo salvati. Solo mille infetti documentati su un milione di abitanti, infatti abbiamo meno morti dell'anno scorso. Ora, però, insieme dobbiamo ripartire, non possiamo contare 100 morti con il coronavirus e migliaia di morti per altre patologie o per ragioni sociali, economiche e lavorative. La vita non riparte da sola, ha bisogno di anima, cuore e corpo. Mai da soli, ma sempre insieme. Stiamo sempre attenti, alla salute ci teniamo, ma rimettiamo in moto la comunità per la salute individuale e collettiva di tutti. Napoli è un faro e i suoi abitanti siano l'energia solare di un nuovo cammino, duro, ma di vita", ha concluso de Magistris. (Ren)