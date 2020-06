Napoli: al via da oggi la città dei bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi riprendono le attività "in presenza" dei 26 Laboratori di Educativa territoriale, di 23 Centri diurni polifunzionali per minori, dei 4 progetti sperimentali per gli adolescenti. Riprendono inoltre le attività della Ludoteca comunale, del progetto Una città per giocare e del progetto Liberi per crescere, anche grazie alla sinergia con l' l'Assessorato alle Politiche sociali. Lo ha fatto sapere l'assessore all'Istruzione del Comune di Napoli Annamaria Palmieri. "Tutte le attività - ha spiegato in una nota - saranno realizzate nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di cui agli atti nazionali e regionali relativi ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza. La programmazione, in continuità con quanto sempre realizzato dall'amministrazione, prevede attività svolte presso le sedi degli enti, altre che si svolgono negli spazi verdi pubblici della città e uscite di una intera giornata per gite, escursioni e balneazione. Tutte le azioni sono svolte in piccoli gruppi con un educatore di riferimento secondo gli standard previsti. Ancora, stanno per concludersi le istruttorie delle proposte giunte a seguito dell'avviso 'Seconda stella a destra': altri progetti disseminati in città, dalle periferie al centro, in cortili, parchi, luoghi scolastici, piazze e spiagge, che vedranno la sinergia tra il Comune, enti del privato sociale, il civismo attivo, per restituire a bambine e bambini e ai ragazzi lo spazio ricreativo e culturale di cui sono stati privati a lungo". (Ren)