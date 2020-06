Carceri: Cantalamessa (Lega), perché governo non tutela Forze ordine?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poliziotti accerchiati e insultati in pieno centro a Napoli da attivisti dei centri sociali. Agenti della Polizia Penitenziaria prima aggrediti dai detenuti e poi indagati. Servitori dello Stato sempre più umiliati con la spettacolarizzazione della consegna degli avvisi di garanzia e abbandonati al loro destino. Perché il governo tutela i carnefici e non le vittime?". Così il deputato campano Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega in commissione Antimafia. (Ren)