Napoli: Nugnes, a piazza Bellini duro colpo a democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cosa è accaduto ieri in piazza Bellini? Chiedo alla questura di Napoli e alla ministra La Morgese di rispondermi al più presto". Così la senatrice Paola Nugnes. "Com'è possibile - ha proseguito la senatrice - che dei controlli sugli assembramenti della movida si siano tradotti in uno stato di assedio con la presenza di 8 volanti della polizia, una macchina dei carabinieri ed una camionetta dell'esercito? Le persone portate in questura sono forse pericolosi latitanti o terroristi ricercati? La polizia deve tutelare la cittadinanza, non generare caos e tensione come invece si evince dai numerosi video pubblicati sui social. Ciò che è accaduto ieri sera a Napoli è un duro colpo alla democrazia e alla libertà di ognuno di noi. Esigo risposte e chiarimenti immediati", ha concluso Nugnes. (Ren)