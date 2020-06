Napoli: D'Errico, petizione online per candidare la città a capitale della cultura 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Candidare Napoli a capitale della cultura 2023". La petizione, accompagnata da uno spot, è stata lanciata sulla piattaforma Change.org dall'imprenditore napoletano Davide D'Errico. La proposta, come si legge in una nota: "in pochi giorni ha registrato oltre 5mila adesioni". D'Errico ha spiegato: "Il Coronavirus ci ha messo in ginocchio, è vero, ma la meraviglia della nostra terra è più forte di tutto. 'Napoli è un teatro antico, sempre aperto' diceva De Filippo e quindi perché non candidiamo la nostra Napoli, a capitale italiana della cultura 2023? Ripartiamo così. Rialziamoci". (Ren)