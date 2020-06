Campania: De Luca, settimana prossima riapriamo spettacoli e sale bingo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa settimana studiamo riapertura sale bingo e sale scommesse. Riapriremo spettacoli all’aperto, per chiusi andremo oltre la normativa statale. Task force regionale fisserà numero di presenze garantite per gli spettacoli. A luglio possono ripartire i congressi e possono prepararsi a celebrarli non dal 14 luglio come prevede governo nazionale da dal 1 luglio. Consentite visite e comitive turistiche”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)