Campania: De Luca, da lunedì 2.500 giovani trovano un lavoro stabile

- "Per piccole imprese, abbiamo completato i pagamenti per 110mila imprese. Lunedì rimangono i pagamenti per altre 3mila imprese, poi restano le pratiche con errori. Per le famiglie con bimbi al di sotto dei 15 anni, il bonus di 500 e 300 euro: abbiamo erogato 36mila buoni e abbiamo altri tre blocchi di pagamento. Dal 5 giugno sono stati pagati 26mila altri bonus, da ieri sono in pagamento altri 20mila bonus. Da lunedì è in pagamento il terzo blocco di 25mila bonus. Una delle notizie più importanti è che parte il piano per il lavoro: vanno a lavorare i primi 2.500 giovani che hanno vinto il concorso della Regione Campania. Mercoledì mattina alle 11 al centro direzionale ci sarà incontro con sindaci e società che hanno partecipato: 150 enti in cui vanno a lavorare". Lo ha detto sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca.(Ren)