Campania: De Luca, Regione ha investito 500 milioni di euro nella cultura

- "Avremo ancora due altre iniziative che riguardano cultura, sport e spettacolo: per quanto riguarda iniziative culturali abbiamo presentato Napoli Teatro Festival e della fondazione Campania Festival. In cultura investiti 500 milioni di euro in questi anni. Credo che sia difficile trovare una Regione che abbia investito tanto. Abbiamo in Campania 22mila imprese impegnate in questi settori che occupano 83mila persone. abbiamo 15 milioni da investire per la legge su cinema e spettacolo, lunedì in consiglio regionale si aumentano i finanziamenti. Sono contributi che diamo all’editoria, alle mostre che si svolgeranno a Mann e Capodimonte, a Paestum, Ercolano e Campi Flegrei". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)