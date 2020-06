Imprese: da Unicredit sponsorizzazione triennale per sostenere Acquario di Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha siglato un accordo di partnership triennale per sostenere e valorizzare le attività dell'Acquario di Genova, che in questa fase delicata per il paese rappresenta uno dei simboli della ripartenza del settore turistico nazionale. Stando al relativo comunicato stampa, Unicredit sarà partner ufficiale del progetto di rinnovamento del percorso espositivo che prevede entro il prossimo anno “allestimenti ed esperienze impattanti ed evocative sul tema della sostenibilità che, in linea con la mission educativa che da sempre persegue la struttura, siano da ispirazione per i visitatori, al fine di indurli a essere proattivi nei confronti del pianeta attraverso comportamenti responsabili e sostenibili finalizzati alla conservazione delle risorse naturali e delle specie animali, con particolare riferimento a quelle acquatiche”. La banca, prosegue la nota, ha scelto di affiancare la struttura perché l’accordo, oltre ad essere in linea con il suo impegno per il paese attraverso il programma "Unicredit per l'Italia", ha una missione di sostenibilità e sensibilizzazione ambientale. “La sostenibilità, in particolare, è uno dei pilastri su cui sta puntando il Gruppo, in quanto elemento chiave del suo modello di business: Unicredit è infatti impegnata a proteggere il capitale naturale a cominciare dall'ambiente, in quanto convinta dell'importanza di costruire un futuro sostenibile sia per le persone che per le imprese”, si legge nel comunicato. Stando alla nota, la banca farà parte dell’Acquario per tre anni: sarà presente con il suo logo all'interno e all'esterno del percorso di visita e ha previsto incentivi per i propri dipendenti per stimolarli a visitare la struttura, rilanciandone il percorso di ripresa. (segue) (Com)