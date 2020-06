Imprese: da Unicredit sponsorizzazione triennale per sostenere Acquario di Genova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sponsorizzazione rientra nel programma di Unicredit per il sostegno alle comunità locali, attraverso interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie, e di iniziative o costruzione di progetti che possano rappresentare per i territori un'opportunità di dialogo, confronto e ripartenza. “L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha spinto più che mai ad essere vicini ai territori in cui siamo presenti, accompagnando l’imprenditoria locale in questa fase: la Liguria rappresenta per noi un territorio particolare da sempre, poiché proprio qui a Genova siamo nati nel 1870 con la fondazione della Banca di Genova, poi divenuta Credito Italiano”, ha commentato Fabrizio Simonini, regional manager per il Nord Ovest di Unicredit, aggiungendo che con l’accordo “desideriamo garantire il nostro sostegno a favore di una realtà importante in grado di far ripartire l'intero settore turistico-culturale nazionale, nella speranza di vedere presto tanti italiani visitare e restare incantati dalle meraviglie che l'acquario contiene”. Il presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment (società di gestione dell’Acquario), Beppe Costa, ha aggiunto che “oggi iniziamo un nuovo tratto di strada imprenditoriale con un grande partner italiano e internazionale: il punto di contatto che ci ha trovato concordi con Unicredit sono stati gli obiettivi di sostenibilità che da sempre come Costa Edutainment perseguiamo attraverso i progetti di conservazione di specie minacciate, l'azione di divulgazione rispetto alla necessità di salvaguardare le risorse naturali con particolare riferimento a quelle acquatiche e negli ultimi anni anche la lotta all'inquinamento da plastica nei mari”. Per noi, ha continuato, sostenibilità “è anche garantire al territorio in cui operiamo un indotto condiviso con tutti gli altri attori dell'ambito turistico e culturale, dagli enti locali agli albergatori, dalla ristorazione a tutto il mondo dei servizi che ruota intorno al turismo". (Com)