- "Definito il bando per dare piccoli contributi a decine di comuni per completamento e ristrutturazione degli impianti sportivi. Prosegue l’onda lunga delle Universiadi per dare respiro allo sport". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)